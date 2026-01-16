Reforma debe buscar acuerdo, no agandalle”

fuente: excelsior

En plena antesala de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la reforma electoral que prepara el gobierno federal se perfila no sólo como un debate interno, sino como una señal clave hacia los socios comerciales sobre la estabilidad democrática del país, por lo que es importante que esa reforma salga con consenso de las fuerzas políticas, consideró la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López.

“En lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle, sino el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos”, afirmó tras reunirse con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

La legisladora subrayó que una reforma aprobada sin el aval plural de los partidos pondría en riesgo la credibilidad democrática del país justo cuando México discute con Estados Unidos y Canadá el futuro del T-MEC.“Tenemos que refrendar que somos un país democrático, plural, donde las reglas se construyen entre todos.

Ésa es una garantía que hoy debemos dar en medio de la negociación comercial”, sostuvo.López Rabadán advirtió además que el eje central de cualquier cambio debe ser cerrar el paso al dinero ilícito en la política.

La presidenta de la Cámara acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral para informar a Guadalupe Taddei que el órgano autónomo tendrá “las puertas abiertas” del Poder Legislativo una vez que el Ejecutivo presente formalmente su iniciativa.