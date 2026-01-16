Familias mejoran su salud gracias a becas en centros deportivos

La práctica regular de actividad física y deportiva es uno de los medios más efectivos para mejorar la salud física y mental, que para el Gobierno Municipal de Chihuahua es una prioridad apoyar desde este enfoque a cientos de chihuahuenses.

A través del programa semestral de becas de descuento en los centros deportivos municipales, otorgadas con base en un estudio socioeconómico, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte brinda apoyo directo a familias y deportistas que encuentran en estos espacios una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Un ejemplo de este impacto es el caso de Norma Soto, quien desde hace dos años inscribió a su hija y a su hijo en clases de natación en el Centro Deportivo Tricentenario, atendiendo una recomendación médica para tratar problemas de espalda.

Con el paso del tiempo y al observar los beneficios en sus hijos, Norma decidió integrarse también a las clases de natación, lo que contribuyó de manera significativa a mejorar su control de la diabetes, así como su estado de ánimo.

Norma y sus dos hijos forman parte de las personas beneficiarias del programa de becas en los deportivos municipales, y coinciden en reconocer el apoyo económico que representa, así como la calidad de la atención, el acompañamiento y la cercanía que brindan instructores y personal coordinador durante su proceso de entrenamiento.

Para el semestre enero–junio 2026, el Gobierno Municipal de Chihuahua otorgó más de 500 becas distribuidas en los cuatro centros deportivos municipales: el Deportivo Norte, ubicado en la colonia Pedro Domínguez; el Deportivo Sur, en Vistas Cerro Grande; el Deportivo Tricentenario, sobre la avenida Homero; y el Deportivo Niño Espino, en la colonia Granjas.

En estos espacios se promueve la práctica de diversas disciplinas como natación, boxeo, zumba, aquazumba, pilates, yoga, jazz y gimnasio de pesas, con el objetivo de fomentar estilos de vida activos y saludables en la comunidad.Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 072, extensión 2524.