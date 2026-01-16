Listos los seleccionados de la Muestra Municipal de Teatro y Danza 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, informa los proyectos seleccionados que formarán parte de la Muestra Municipal de Danza 2026 y la Muestra Municipal de Teatro 2026, dos de las plataformas más importantes para el impulso y la visibilización de las artes escénicas en la capital.

Ambas convocatorias estuvieron abiertas del 18 de noviembre de 2025 al 2 de enero de 2026, periodo en el que creadoras y creadores escénicos registraron sus propuestas para participar en estas muestras, que buscan fortalecer la producción artística local y ofrecer al público una programación diversa y de calidad.*Seleccionados – Muestra Municipal de Danza 2026

• Ballet Folklórico Infantil Awíame Kurúwi – Fiesta de Santa Rita: Tradición de Chihuahua.

• Ballet Folklórico “Nawezari” – Fiesta en Tlacotalpan.

• Liria Ballet – Huapango de Moncayo.

• Ballet Clásico Mexicano – Desde el desierto.

• Dimenzion Jazz – Dos oruguitas.

• Gallardom – Solo somos números.

• Danzarena A.C. – Dolor reumático / Remedios Varo.

• Aurora Academia de Baile – Del veneno al encanto.

• Tango Amigo – Un paseo por el tango.

• Ballet Folklórico Awirame – Latidos de la Tierra Grande.*Seleccionados – Muestra Municipal de Teatro 2026

• Grupo de Teatro Raíz de Mandrágora – Se equivocó la paloma.

• Grupo de Títeres Cachiripa – Puntitos.

• Canon Artes Escénicas – A.S.T.R.O.S. Bitácora espacial de una mente flotando en el espacio.

• Cuando Llueve – Simón Tostado y los cuentos del desierto.

• Tiatro – Trotamundos.

• Strongylus Clown – Le payasión.

• Iván Elier Presenta – Basaseachi: espectáculo inmersivo de luz y formas.Los proyectos seleccionados recibirán un estímulo económico de 10 mil pesos en la categoría de danza y 20 mil pesos en la categoría de teatro, además de la oportunidad de presentar sus propuestas en el Teatro de la Ciudad, recinto que será sede de ambas muestras escénicas.

El Instituto de Cultura del Municipio refrenda su compromiso con el fortalecimiento de las artes escénicas, la profesionalización de las y los creadores locales y la generación de espacios que permitan el desarrollo cultural de la ciudad. Para más información sobre estas y otras actividades, se invita a consultar las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal.