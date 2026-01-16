Respalda Alma Portillo a ganaderos de Chihuahua ante fallo de la Corte

Alma Portillo Lerma, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestó su solidaridad con el sector ganadero del estado de Chihuahua, una vez que realizaron un posicionamiento raíz de su inconformidad con las medidas que impuso la Corte de Justicia de la Nación para acotar tareas de sanidad implementadas por las asociaciones ganaderas de los municipios, contra el gusano barrenador.

Lo anterior, en el marco de su asistencia a la 89 Asamblea General Anual de la Asociación Ganadera de Parral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el estado no puede imponer medidas propias de control sanitario y restricción de movilización de ganado contra el gusano barrenador del ganado (GBG) porque supuestamente invade atribuciones exclusivas de la Federación en materia de sanidad animal.

En tanto que hay preocupación evidente entre los ganadores, quienes dijeron que el limitar medidas preventivas ponen en riesgo su actividad; la salud pública y la economía.

Los ganaderos y autoridades estatales contribuyen desde antes y durante el alertamiento de la plaga con protocolos y controles con el objetivo de proteger al hato ganadero del estado y mantener el estatus sanitario que permite la exportación a Estados Unidos.

La legisladora parralense consideró que el fallo es incorrecto porque rompe con la coordinación y limita los esfuerzos para que Chihuahua siga conservando como referente exportador y de sanidad en México y ante el mundo.

Por consiguiente, demandó su total respaldo en las gestiones de los ganaderos agremiados, así como su compromiso para trabajar desde el Congreso con acciones que contribuyan a su crecimiento.