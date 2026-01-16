Supervisa Bonilla cuadrilla de bacheo y remarcado de carriles

La mañana de este viernes, el alcalde Marco Bonilla estuvo supervisando la cuadrilla de bacheo y al personal que realiza el remarcado de carriles en el Politécnico Nacional y boulevard Ortiz Mena.

Desde las 8:00 de la mañana, las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas, salen a recorrer la ciudad y atender las denuncias ciudadanas, una de ellas estuvo trabajando en la reparación de la avenida Politécnico Nacional, lugar donde acudió el alcalde y el director de la dependencia Carlos Rivas, para supervisar.

Durante la presencia de edil, conductores pararon para solicitar bacheo en otras zonas, como en el Periférico de la Juventud. Además, la cuadrilla de remarcado de carriles, también estuvo recorriendo el boulevard Ortiz Mena para marcar las líneas blancas y amarillas de toda esta vía de comunicación.

Este día también realizarán trabajos de bacheo mediante el programa emergente en calles de las colonias: Cerro de la Cruz, Las Granjas, Punta Oriente, Popular y Francisco Villa, así como en las avenidas Juan Escutia y Heroico Colegio Militar.