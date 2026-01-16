Pide Zubía destinar recursos extraordinarios al campo ante la crisis del agua

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Arturo Zubía Fernández, presentó un Punto de Acuerdo ante el Congreso del Estado para exhortar al Poder Ejecutivo de Chihuahua a destinar una parte de los recursos aprobados en el Decreto de Fortalecimiento Financiero a la Secretaría de Desarrollo Rural, con el fin de atender la crisis del agua y los problemas sanitarios que afectan al campo.

La propuesta plantea que estos recursos se utilicen para fortalecer acciones en materia de gestión y planeación hídrica, modernización del uso del agua en el sector agrícola, acompañamiento técnico, jurídico y administrativo a productores, así como la coordinación institucional para enfrentar los efectos de la sequía.

El exhorto está dirigido a beneficiar a productores, campesinos y comunidades rurales, al atender problemáticas como la sequía extrema que enfrenta el estado y las afectaciones derivadas del gusano barrenador, factores que ponen en riesgo los ciclos agrícolas, la continuidad de la siembra y la productividad del sector.

Al exponer el punto de acuerdo, Zubía Fernández señaló que “se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que destine una cantidad económica del Decreto de Fortalecimiento Financiero a la Secretaría de Desarrollo Rural, con motivo de las presentes crisis de agua y gusano barrenador”, al subrayar la necesidad de proteger al campo y promover un uso responsable del agua.