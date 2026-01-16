Continúan trabajos estructurales en el Paso Superior Los Nogales–Industrias

Como parte de las acciones para fortalecer la movilidad urbana, el Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Obras Públicas, informa que la construcción del Paso Superior ubicado en la vialidad Los Nogales y la avenida De las Industrias presenta un avance físico del 19 por ciento.

Actualmente, los trabajos se concentran en la conformación de la estructura principal del puente, mediante el colado de columnas, así como en la colocación de elementos prefabricados de concreto que darán forma a las rampas de acceso.

De manera paralela, se realizan excavaciones necesarias para el desarrollo de esta etapa constructiva.

Esta obra representa una inversión superior a los 200 millones de pesos y una vez concluida permitirá optimizar significativamente la circulación en la zona, con una reducción estimada de hasta 83 por ciento en los tiempos de traslado, así como una disminución del 67 por ciento en el consumo de combustible y del 66 por ciento en la emisión de contaminantes.

Se exhorta a peatones y automovilistas a atender los señalamientos preventivos instalados en el área, con el fin de salvaguardar la seguridad de quienes transitan y laboran en el sitio.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla continúa impulsando obras estratégicas que mejoran la conectividad vial de Chihuahua Capital, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.