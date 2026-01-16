Suman 15 mil pacas de rastrojo entregadas a productores pecuarios

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), ha distribuido cerca de 15 mil pacas de rastrojo de maíz, avena y frijol durante la primera quincena de enero, en apoyo a mil 800 productores pecuarios de la entidad.

Al momento se han realizado entregas en 40 municipios y las restantes ya se encuentran programadas, para garantizar que este respaldo llegue a quienes lo requieren.

De acuerdo con la SDR, la meta es alcanzar este mes la distribución de 30 mil pacas, como parte de la estrategia integral contra la sequía y para aprovechar los esquilmos agrícolas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado respalda a las y los productores pecuarios, para fortalecer al campo chihuahuense.