Pentágono reformará su diario considerado “woke”

fuente: AFP

Departamento de Estado de EU anunció que reformará el histórico periódico militar Stars and Stripes, un medio financiado por el Pentágono pero con independencia editorial, para alejarlo de las “distracciones woke”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció el jueves en su cuenta de X que el rotativo volverá a su “misión inicial: informar a nuestros combatientes”.

“Modernizaremos su funcionamiento, reorientaremos su contenido para alejarlo de las distracciones woke que afectan la moral y lo adaptaremos a las necesidades de una nueva generación de militares”, detalló el vocero.

Este rotativo, creado durante la guerra de Secesión, en 1861, es toda una institución en Estados Unidos.

Su misión es informar a los aproximadamente 1.4 millones de militares estadounidenses, especialmente a aquellos desplegados en el extranjero.

Parnell señaló que el periódico dejará de publicar contenidos de agencias de noticias y se orientará más hacia temas estrictamente militares.

The Washington Post indicó esta semana que a los candidatos a puestos en Stars and Stripes se les pregunta cómo apoyarían las prioridades políticas del presidente Donald Trump, lo que ha generado inquietudes sobre su futura independencia editorial.

La dirección del periódico militar señaló que no estaba detrás de esta nueva iniciativa y aseguró que “no hace preguntas sobre el apoyo político durante las entrevistas de trabajo”, afirmó Erik Slavin, su redactor jefe, en declaraciones a NBC News.La asociación PEN America, que defiende la libertad de expresión, denunció un intento de tomar el control del diario.

Parnell indicó que el Pentágono planea asumir un papel más importante en el periódico.

“Stars and Stripes tiene un orgulloso legado de informar sobre noticias importantes para nuestros militares”, dijo el vocero.

“El Departamento de Guerra está comprometido a garantizar que el medio continúe reflejando ese orgulloso legado”, agregó.