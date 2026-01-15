Frentes fríos 28 y 29 congelarán a varios estados este fin de semana.

UNOTV

Alejandra Guzmán

os frentes fríos 28 y 29 mantendrán bajas temperaturas, lluvias intensas, evento de Norte y hasta caída de nieve o aguanieve en varios estados de la República Mexicana durante este fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque los efectos ya se sienten desde este jueves.

Para lo que resta de este día, el frente frío 28, que ya azota gran parte de la República mexicana, y su masa de aire polar generan lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, y fuertes en Puebla y Campeche.

Viernes frío y llegada del frente frío 29

Para el viernes 16 de enero, persistirá el ambiente frío a muy frío, con heladas y temperaturas de hasta -10 grados, pues entrará el frente frío número 29. Ambos fenómenos interactuarán, provocando frío extremo y lluvias en varios estados del país.

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en las sierras de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Mientras que se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de: