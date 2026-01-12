Esterimóvil estará en Zona Romanzza

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa a las familias de Zona Romanzza que el Esterimóvil estará instalado en la Secundaria Técnica número 99, ubicada en Avenida Romanzza y Libia, en el fraccionamiento Romanzza, a partir del lunes 12 y hasta el viernes 23 de enero.

Durante este periodo se ofrecerá esterilización gratuita para perros y gatos, como parte de las acciones permanentes de prevención que buscan reducir la sobrepoblación y evitar el abandono de animales de compañía en la ciudad.

Las personas interesadas pueden agendar su cita a los teléfonos 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.

Requisitos para acudir al servicio

No alimentar al animalito 12 horas antes de la cita (cachorros: ocho horas antes).

No ofrecer líquidos tres horas antes.

Presentarlo limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

Llevarlo con collar y correa o en transportadora.

Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.

Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

Esterilizar protege la salud de los animalitos, previene camadas no planeadas y evita que más perros y gatos terminen en situación de calle. Cada cita atendida representa una oportunidad de cuidar una vida y fortalecer una cultura de tenencia responsable en las colonias.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a seguir las redes sociales oficiales de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, donde se publican las fechas y colonias en las que el Esterimóvil ofrece esterilizaciones gratuitas.