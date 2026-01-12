Hoy por la noche inician limpieza en Periférico de la Juventud y Politécnico

A partir de la noche de hoy lunes 12 enero y hasta el viernes 6 de febrero, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizará labores de limpieza y pintura en el bajo puente del Periférico de la Juventud a la altura de la Politécnico Nacional.

Para dichas acciones será necesario realizar durante una primera etapa el cierre del carril sur-norte de la intersección antes mencionada en un horario de: lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y durante un horario nocturno de lunes a jueves de 10:30 de la noche a 4:00 de la mañana, liberando la circulación fuera de esos horarios.

Es importante mencionar que si se presenta agua nieve, nieve, lluvia o extremo frío las labores se suspenderán hasta el día siguiente o bien hasta que las condiciones del clima lo permitan, esto con la intención de prevenir accidentes y cuidar la seguridad de quienes por ahí transitan, así como del personal de la dependencia.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación durante el periodo de duración de los trabajos.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura urbana para ofrecer espacios más seguros, funcionales y ordenados a las y los habitantes de Chihuahua Capital.