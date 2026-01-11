Explora las Grutas Nombre de Dios, uno de los tesoros naturales de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, por medio del DIF, invita a las familias de la capital y a quienes visitan la ciudad a conocer las Grutas Nombre de Dios, uno de los atractivos naturales más representativos del municipio, ubicado a solo 15 minutos del Centro Histórico.

Este espacio subterráneo ofrece un recorrido guiado de aproximadamente mil 300 metros, en el que las y los visitantes pueden explorar 17 salas formadas a lo largo de millones de años por procesos naturales. Las formaciones rocosas, estalactitas y estalagmitas pueden apreciarse con mayor detalle gracias al sistema de iluminación instalado, que resalta las texturas y dimensiones del lugar.

Las grutas permanecen abiertas al público de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El acceso se realiza en grupos acompañados por personal capacitado, con un costo general de 80 pesos. Para niñas, niños y personas adultas mayores, la entrada tiene un costo preferencial de 40 pesos.

Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso a menores de seis años ni a personas con padecimientos médicos sensibles, como presión arterial baja. Se recomienda asistir con ropa cómoda, calzado antiderrapante y atender en todo momento las indicaciones del personal durante el recorrido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa promoviendo los atractivos turísticos de la ciudad, fortaleciendo la convivencia familiar y difundiendo el valor del patrimonio natural de Chihuahua Capital.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614-200-48-00, extensiones 2225 y 2226.