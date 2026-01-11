HomeFarandulaExplora las Grutas Nombre de Dios, uno de los tesoros naturales de Chihuahua Capital.
Explora las Grutas Nombre de Dios, uno de los tesoros naturales de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, por medio del DIF, invita a las familias de la capital y a quienes visitan la ciudad a conocer las Grutas Nombre de Dios, uno de los atractivos naturales más representativos del municipio, ubicado a solo 15 minutos del Centro Histórico.

Este espacio subterráneo ofrece un recorrido guiado de aproximadamente mil 300 metros, en el que las y los visitantes pueden explorar 17 salas formadas a lo largo de millones de años por procesos naturales. Las formaciones rocosas, estalactitas y estalagmitas pueden apreciarse con mayor detalle gracias al sistema de iluminación instalado, que resalta las texturas y dimensiones del lugar.

Las grutas permanecen abiertas al público de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El acceso se realiza en grupos acompañados por personal capacitado, con un costo general de 80 pesos. Para niñas, niños y personas adultas mayores, la entrada tiene un costo preferencial de 40 pesos.

Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso a menores de seis años ni a personas con padecimientos médicos sensibles, como presión arterial baja. Se recomienda asistir con ropa cómoda, calzado antiderrapante y atender en todo momento las indicaciones del personal durante el recorrido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa promoviendo los atractivos turísticos de la ciudad, fortaleciendo la convivencia familiar y difundiendo el valor del patrimonio natural de Chihuahua Capital.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614-200-48-00, extensiones 2225 y 2226.

