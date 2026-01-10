“SSPE debe resolver a la brevedad la ubicación del Subcentro Centinela en Guadalupe y Calvo”: Dip. María Antonieta

El exhorto se aprobó por unanimidad de la Diputación Permanente el 9 de enero de 2026.

La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, dio a conocer que durante la sesión de la Diputación Permanente se aprobó por unanimidad un exhorto para que, a la brevedad, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, defina el espacio y la ubicación que se utilizarán en el municipio de Guadalupe y Calvo para la construcción del Subcentro del proyecto Centinela.

Recordó que este tema deriva de un convenio celebrado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la administración municipal anterior, emanada del PRI, la cual autorizó en su momento que el Subcentro Centinela se instalara en las actuales instalaciones del antiguo Cereso y de la Casa de la Moneda del municipio, inmuebles considerados patrimonio cultural e histórico.

“No entiendo cómo un cabildo otorga los únicos dos espacios que pueden considerarse culturales dentro de ese municipio para que se instale un Subcentro Centinela”, sentenció María Antonieta Pérez.

Explicó que dicho espacio se encuentra exactamente en medio de la zona con mayor concentración de viviendas de Guadalupe y Calvo, por lo que resulta contradictorio que se haya pensado instalar ahí un Subcentro Centinela, considerando los riesgos que puede implicar un centro de combate al crimen organizado en plena comunidad, cuando estratégicamente debería ubicarse, por lo menos, fuera de la mancha urbana.

Pérez Reyes añadió que, con la nueva administración del municipio de Guadalupe y Calvo, encabezada por Ana Laura Guzmán, de morena, se tomó la decisión, en sesión de Cabildo, de conservar tanto la Casa de la Moneda como el ex Cereso con el propósito de destinarlos a espacios culturales que puedan atraer turismo en el futuro.

Ante ello, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública, por su falta de consenso o de búsqueda de un espacio adecuado que no arrebate el patrimonio cultural a la comunidad, ha declarado públicamente que la alcaldesa se niega a colaborar con el proyecto Centinela, afirmación que calificó como totalmente falsa.

María Antonieta Pérez reiteró que la propia alcaldesa ha ofrecido en diversas ocasiones al secretario Gilberto Loya hasta seis espacios o posibles ubicaciones para la construcción del Subcentro Centinela, sin que hasta la fecha se haya tomado una determinación al respecto.

“Es por eso que hoy el Congreso, por unanimidad, votó para que la Secretaría de Seguridad seleccione alguno de estos espacios y, por fin, Guadalupe y Calvo pueda contar con su Subcentro Centinela, abonando así a erradicar el problema de inseguridad y vulnerabilidad que vive esta región”, externó la legisladora morenista