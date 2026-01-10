Natanael Cano evita detención mientras se revisa orden judicial en Sonora.

Excélsior

Por: Diana Hernández

Natanael Cano obtiene suspensión provisional que frena su arresto en Sonora mientras autoridades federales revisan orden judicial y antecedentes legales del cantante.

La situación legal del cantante Natanael Cano volvió a colocarse bajo los reflectores en este inicio de 2026, luego de que se confirmara que obtuvo una suspensión provisional que impide su detención en el estado de Sonora. La medida fue concedida tras la presentación de un juicio de amparo promovido por su defensa ante un juzgado federal, lo que le permite conservar su libertad mientras se analiza el fondo del caso.

El recurso legal fue recibido el 31 de diciembre de 2025 por el Juzgado Primero de Distrito en Sonora, donde la jueza Yadira Guadalupe Dórame Enríquez resolvió otorgar la suspensión provisional solicitada. Con esta determinación, se ordenó que el intérprete de corridos tumbados no pueda ser privado de su libertad por autoridades estatales o locales mientras el juicio constitucional siga su curso.

Aunque se confirmó la existencia de una orden de aprehensión emitida por un juez penal local, hasta ahora las autoridades no han revelado de manera oficial cuándo fue girada ni cuáles fueron los motivos específicos que la originaron. Esta falta de información ha generado especulación, pero jurídicamente la suspensión impide cualquier acción inmediata contra el cantante.

La resolución federal establece que, en caso de que Natanael Cano acuda a una audiencia inicial, el juez local podría imponer medidas cautelares, como la obligación de firmar periódicamente ante un juzgado, restricciones para salir del país o cualquier otra disposición prevista por la ley. Sin embargo, dichas medidas no pueden aplicarse mientras la suspensión provisional del amparo permanezca vigente.

Además, si la orden de arresto estuviera relacionada con un delito que por ley amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo tendría efecto para evitar que sea encarcelado por autoridades estatales. En ese escenario, Cano quedaría bajo la custodia y supervisión del juzgado federal, y no de las autoridades locales.

¿Por qué lo arrestaron en Sonora?

Hasta el momento, no se han hecho públicos los cargos exactos que motivaron la reciente orden de aprehensión en contra de Natanael Cano. Las autoridades estatales no han emitido comunicados oficiales que detallen el delito imputado ni las circunstancias que derivaron en el proceso penal iniciado a finales de 2025.

No obstante, el historial judicial del cantante en Sonora ha llevado a que este nuevo procedimiento sea observado con mayor atención. En marzo de 2024, Cano fue detenido por la Policía Municipal de Hermosillo cuando conducía un Dodge Charger rojo, sin placas y a exceso de velocidad, sobre el bulevar José María Morelos.

Durante ese incidente, que quedó grabado en video, el artista ofreció dinero a los agentes para evitar una sanción. El propio cantante compartió el material en historias privadas de Instagram, pero el contenido fue filtrado y rápidamente se viralizó en redes sociales. Esto derivó en la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y en la apertura de una carpeta de investigación por cohecho.

Como consecuencia, Natanael Cano fue vinculado a proceso, se le impusieron medidas cautelares y se le prohibió salir del país sin autorización judicial. Aunque evitó la prisión preventiva gracias a un amparo, quedó bajo vigilancia judicial durante el desarrollo del caso. La defensa intentó reparar el daño mediante una aportación económica, pero la propuesta fue rechazada por el juez.

En ese mismo proceso, siete policías municipales también fueron vinculados a proceso por cohecho e incumplimiento del deber legal.

Actualmente, la nueva suspensión provisional mantiene protegida la libertad personal del cantante mientras se define si se le otorgará el amparo definitivo. Aunque las razones exactas del nuevo proceso siguen sin aclararse, la situación legal de Natanael Cano permanece bajo estricta supervisión federal, a la espera de una resolución que determine su futuro jurídico en Sonora.