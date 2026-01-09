HomeLocalPagamos la gasolina más cara del mundo porque el régimen nos ensarta la de la dictadura cubana: Francisco Sánchez.
Pagamos la gasolina más cara del mundo porque el régimen nos ensarta la de la dictadura cubana: Francisco Sánchez.

La redacción

“Los mexicanos estamos pagando la gasolina más cara del mundo porque el régimen de Morena nos ensarta la de la dictadura cubana”, así lo sentenció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al denunciar que el alto precio de los combustibles en México es consecuencia directa de una política energética y exterior irresponsable que castiga a las familias para financiar a regímenes extranjeros.

El legislador advirtió que, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han incrementado los envíos de petróleo a Cuba, una práctica opaca y sin justificación que implica un subsidio encubierto pagado por los ciudadanos cada vez que cargan gasolina.

“Mientras aquí se exprime a los mexicanos con impuestos, IEPS y sobreprecios, el régimen decide regalar nuestro petróleo a una dictadura. Ese costo no desaparece: se traslada directamente al bolsillo de las familias mexicanas”, afirmó Francisco Sánchez.

El diputado señaló que el precio de la gasolina impacta de manera transversal en la economía nacional: encarece el transporte, eleva el precio de los alimentos y reduce el ingreso real de millones de hogares, todo para sostener una política ideológica que no beneficia en nada a México.

Francisco Sánchez recordó que ya presentó la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el regalo de los recursos de la nación a países extranjeros y se frene de manera inmediata el regalo de petróleo a la dictadura

