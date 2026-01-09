Pagamos la gasolina más cara del mundo porque el régimen nos ensarta la de la dictadura cubana: Francisco Sánchez.

“Los mexicanos estamos pagando la gasolina más cara del mundo porque el régimen de Morena nos ensarta la de la dictadura cubana”, así lo sentenció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al denunciar que el alto precio de los combustibles en México es consecuencia directa de una política energética y exterior irresponsable que castiga a las familias para financiar a regímenes extranjeros.

El legislador advirtió que, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han incrementado los envíos de petróleo a Cuba, una práctica opaca y sin justificación que implica un subsidio encubierto pagado por los ciudadanos cada vez que cargan gasolina.

“Mientras aquí se exprime a los mexicanos con impuestos, IEPS y sobreprecios, el régimen decide regalar nuestro petróleo a una dictadura. Ese costo no desaparece: se traslada directamente al bolsillo de las familias mexicanas”, afirmó Francisco Sánchez.

El diputado señaló que el precio de la gasolina impacta de manera transversal en la economía nacional: encarece el transporte, eleva el precio de los alimentos y reduce el ingreso real de millones de hogares, todo para sostener una política ideológica que no beneficia en nada a México.

Francisco Sánchez recordó que ya presentó la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el regalo de los recursos de la nación a países extranjeros y se frene de manera inmediata el regalo de petróleo a la dictadura