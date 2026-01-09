Lleva Carla Rivas regalos y juguetes a niños de la colonia Toribio Ortega por el Día de Reyes Magos.
Chihuahua, Chih.– La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, visitó la colonia Toribio Ortega, donde convivió con niñas y niños de la zona, a quienes entregó regalos, bolsitas de dulces y juguetes en el marco del Día de Reyes Magos, compartiendo un momento de alegría y cercanía con las familias.
“Estar cerca de las familias y, sobre todo, de nuestras niñas y niños es fundamental. Hoy venimos a celebrar una tradición tan especial como el Día de Reyes, pero también a escuchar y atender lo que la colonia necesita”, expresó la legisladora.
Durante la visita, la representante del Distrito 16 también platicó con madres y padres de familia, quienes le externaron diversas necesidades e inquietudes de la colonia, relacionadas con servicios, infraestructura y apoyos sociales.
Carla Rivas señaló que uno de los principales compromisos de su trabajo como diputada es escuchar directamente a la ciudadanía, por lo que aprovechó el recorrido para levantar las solicitudes correspondientes, mismas a las que dará trámite y seguimiento ante las instancias competentes.
Finalmente, reiteró su compromiso de seguir recorriendo las colonias, manteniendo un contacto directo con la gente y gestionando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.