Celebra diputada Yesi Reyes Día de Reyes en Casas Grandes con amplia participación ciudadana.

Casas Grandes, Chih.- La diputada local por el Distrito 01, Yesi Reyes, encabezó la celebración del Día de Reyes, evento que reunió a cientos de personas, principalmente familias, niñas y niños, en un ambiente de alegría, convivencia y unión comunitaria.

Durante la jornada, se brindó apoyo alimenticio a las familias asistentes, además de la entrega de regalos y dulces para las niñas y los niños, quienes disfrutaron de un espacio pensado para fortalecer la convivencia familiar. Asimismo, se compartió la tradicional rosca de reyes y chocolate caliente, preservando una de las tradiciones más significativas para la comunidad.

En su mensaje, la diputada Yesi Reyes destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen el tejido social, así como de seguir impulsando acciones cercanas a la gente, especialmente en fechas que promueven la solidaridad, la convivencia y la esperanza.

Al concluir el evento, la legisladora agradeció la asistencia y participación de las familias de Casas Grandes, reiterando su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso del Estado en favor del bienestar de las y los habitantes del Distrito 01, impulsando iniciativas y gestiones que impacten positivamente en la calidad de vida de las comunidades.