Xóchitl Contreras celebra Día de Reyes con familias de la colonia Luis Donaldo Colosio y alrededores.

Ciudad Juárez, Chih.- Como parte de los festejos del Día de Reyes, la diputada Xóchitl Contreras convivió con vecinas y vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde más de 200 personas, entre niñas, niños y adultos, se dieron cita para compartir una tarde de alegría y unión familiar.

Durante el encuentro, la diputada entregó juguetes y dulces a las niñas y niños, quienes disfrutaron con entusiasmo del festejo, generando un ambiente con adultos y la familia, de convivencia y cercanía.

Las familias compartieron la tradicional rosca de Reyes y champurrado, en un espacio cálido y familiar que fue recibido con gran agrado por la comunidad. Los asistentes expresaron su satisfacción por la visita de la diputada, destacando la importancia de regrese a la colonia, escuche a la gente y mantenga un contacto directo con la comunidad. Asimismo, manifestaron su deseo de que continúe visitándolos y reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta.

Por su parte, la diputada Xóchitl Contreras agradeció el recibimiento y reiteró su compromiso de seguir cerca de las familias juarenses, impulsando acciones que fortalezcan la convivencia y el desarrollo de las colonias. La diputada destacó que más allá de una fecha simbólica, estas actividades representan una oportunidad para fortalecer el vínculo con la ciudadanía y refrendar su vocación de servicio.

“Hoy celebramos el Día de Reyes en nuestras colonias, pero mi compromiso con ustedes es de todos los días: seguiré trabajando con el corazón, con cercanía y con responsabilidad por las familias juarenses, especialmente por las de mi Quinto Distrito, escuchando, atendiendo y luchando por sus necesidades más sentidas, porque servirles es mi mayor responsabilidad y mi mayor orgullo”, expresó.

Xóchitl Contreras subrayó que su trabajo como diputada está enfocado en atender las principales necesidades de las familias, impulsando gestiones, iniciativas y acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de la población, particularmente en temas sociales, de seguridad, salud y bien familiar.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo colonias, escuchando a las y los ciudadanos y trabajando de la mano con las instituciones correspondientes para acercar soluciones reales y oportunas a quienes más lo necesitan.