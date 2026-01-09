Convive Diputado Arturo Medina con la comunidad Ralámuli.

Rosca, champurrado, apoyos alimentarios, chamarras, juguetes y mucha alegría comparte Arturo Medina con comunidad ralámuri de la capital.

Acompañando al secretario de Pueblos Indígenas, Enrique Rascón, Arturo Medina compartió el Día de Reyes con asentamiento indígena de la ciudad de Chihuahua luego de recorrer la sierra durante la época decembrina.

“Iniciamos el año donde debemos estar, con la gente”, afirmó el legislador.