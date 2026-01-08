Conoce cómo atiende la Brigada de Rescate Animal a perros y gatos de la ciudad

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, explica el proceso mediante el cual, la Brigada de Rescate Animal trabaja en cuidar a perros y gatos de la ciudad con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Un equipo especializado atiende reportes de abandono, maltrato u omisión de cuidados en distintos puntos de la ciudad, como parte de un trabajo continuo para cuidar a quienes no pueden pedir ayuda, además de fortalecer una cultura de tenencia responsable en la comunidad.

Desde la creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, se han realizado mil 998 inspecciones donde se recibe el reporte, se procede a visitar el lugar y posteriormente se realiza valoración veterinaria del animalito.

Se revisan sus condiciones de vida y de salud, incluyendo su estado corporal, esquema de vacunas, acceso a alimento y agua, protección contra el clima, así como la higiene y su espacio.

Lo anterior, es para definir acciones como orientación y/o sanciones al responsable según sea el caso, además de su debido seguimiento. A su vez, también podría llegar hasta el resguardo temporal o definitivo del animal para brindarle atención médica y cuidados adecuados.

Entre los casos atendidos se encuentran animalitos con desnutrición y condiciones que ponen en riesgo su salud. En estas situaciones, los animalitos reciben atención médica, se recuperan y, cuando es posible, se preparan para una adopción responsable.