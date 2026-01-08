Viaje a CdMx será por reunión con SICT y Banobras: Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, aclaró que su viaje programado este fin de semana a la Ciudad de México tiene como objetivo principal la gestión de algunos tramos con la autoridad federal.

Explicó que sostendrá al menos un par de reuniones, entre ellas con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el propósito de avanzar en la negociación del libramiento del aeropuerto, un proyecto cuyas gestiones se mantienen desde hace más de dos años.

Aclaró que el tema con el artista “Sebastían” sobre las modificaciones a la Puerta de Chihuahua, quedará bajo la atención de la directora del Instituto de Cultura, Fernanda Bencomo, y del director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, quienes ya han estado en contacto directo con el artista y cuentan con la coordinación necesaria para buscar un acuerdo luego de la modificación a la pintura de dicha obra.

Bonilla añadió que también aprovechará su visita a la capital del país para reunirse con representantes de Banobras, con el fin de revisar y, en su caso, concretar los pendientes que se tienen con dicha institución financiera sobre el Centro de Economía Circular.