Ciudad Juárez será sede del Selectivo Juvenil Estatal Conade 2026 de rodeo

La Liga Municipal de Rodeo de Ciudad Juárez, la Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua y el Comité Juvenil de Rodeo dieron a conocer el calendario de actividades a realizarse para este año 2026.

Ciudad Juárez tiene la segunda etapa para el Selectivo Juvenil Estatal CONADE 2026, a efectuarse el 21 de febrero; la primera se llevará a cabo en Chihuahua a finales de enero y la tercera en Cuauhtémoc en el mes de marzo, mientras que la etapa nacional será en San Luis Potosí.

La Asociación Nacional de Caballos Barrileros Región Juárez (NBHA por sus siglas en inglés), organizará una clínica de barriles por parte de Alan Sáenz en la Arena MS, el próximo 17 y 18 de enero, la cual va dirigida a principiantes, intermedios y avanzados abarcando los temas de corrección en el patrón, posturas correctas a la hora de montar, ejercicios básicos para iniciar caballos, cuidados y alimentación de un caballo en competencia y psicología deportiva.

El primer evento de este año es el cierre del año 2025 con la etapa 6, la cual se realizará el próximo 21 de febrero, para así determinar a los campeones y concluir la temporada.

Las etapas del campeonato 2026 iniciarían en abril, ya que en marzo se lleva a cabo el Nacional en Nuevo León.

La etapa 1 con la que se abre el calendario será en abril el día 11; un mes después, la siguiente etapa el 16 de mayo; el 13 de junio la etapa 3 y el 25 de julio la etapa 4; las etapas 5 y 6 para el 15 de agosto y 26 de septiembre y se cierra el calendario con las etapas 7 y 8 el 17 de octubre y el 14 de noviembre.