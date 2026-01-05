Sheinbaum cierra 2025 con 69 por ciento de aprobación.

El Financiero

Por Alejandro Moreno

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene evaluaciones negativas en seguridad y corrupción; hay opiniones divididas en el manejo de la economía.

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró el año 2025 con un nivel de aprobación ciudadana de 69 por ciento en diciembre, según indica la más reciente encuesta nacional de El Financiero. El estudio revela que la desaprobación alcanzó 31 por ciento en el último mes del año.

Evaluación de Gobierno

Al evaluar al gobierno por rubros, el manejo de la economía dividió opiniones: 50 por ciento calificó positivamente la labor del gobierno, mientras que 48 por ciento dio una calificación negativa.

En seguridad pública, las opiniones positivas registraron 40 por ciento y las negativas 57 por ciento.

En corrupción, 16 por ciento evaluó bien o muy bien y 76 por ciento, mal o muy mal. Cifras muy similares se observan en el tema del crimen organizado: 18 por ciento expresó una opinión favorable y 76 por ciento, una opinión desfavorable.

Los apoyos sociales, el aspecto más fuerte del gobierno, tuvo 65 por ciento de opinión positiva y 29 por ciento negativa, siendo el nivel menos favorable desde que inició la gestión de Sheinbaum en octubre de 2024.

Desempeño

Principal problema del país

Respecto de los atributos que percibe la opinión pública en la presidenta, 58 por ciento la calificó positivamente en honestidad; 57 por ciento, en liderazgo, y 52 por ciento, en capacidad de resultados, mostrando en esto último una mejora respecto al mes anterior, cuando era 47 por ciento.

Atributos

En el mes de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum participó en el sorteo de la FIFA para el Mundial de futbol 2026.

Según el sondeo, 49 por ciento se enteró del sorteo y 51 por ciento no se enteró.

A pesar de ese relativamente bajo porcentaje de gente que se enteró, una mayoría de 52 por ciento calificó el desempeño de Sheinbaum en el evento como bueno o muy bueno.

Mundial 2026

No obstante, las opiniones se dividieron respecto del Premio de la Paz que la FIFA otorgó al presidente estadounidense, Donald Trump, galardón que 38 por ciento calificó como bien o muy bien y 46 por ciento, como mal o muy mal.

Relaciones bilateales

EU y el combate al crimen

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 10 al 17 de diciembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento.