El derecho internacional no ampara la impunidad ni a regímenes autoritarios.

Guillermo Ramírez fija postura desde el H. Congreso del Estado sobre la responsabilidad penal individual de Nicolás Maduro

El diputado Guillermo Ramírez, presidente del H. Congreso del Estado, emitió una declaración en la que estableció una postura clara y firme desde la perspectiva del derecho internacional frente a la situación que enfrenta Nicolás Maduro.

El legislador subrayó que este tema no debe abordarse desde la ideología ni como un conflicto de soberanía entre naciones, sino como un asunto de responsabilidad penal individual ante la ley.

“Yo hablo como mexicano y como ciudadano, desde el derecho internacional y no desde la ideología.

Lo que ocurre con Nicolás Maduro no es un debate de soberanía ni de intervención entre Estados; es un asunto de responsabilidad penal individual”, expresó Ramírez, al destacar que los principios jurídicos internacionales están diseñados para sancionar conductas, no para encubrir abusos de poder.

El presidente del Congreso señaló que Maduro no accedió al poder mediante un proceso democrático legítimo y que su permanencia responde a un régimen autoritario sin sustento ni de origen ni de ejercicio. Añadió que cuando un gobierno concentra el poder, controla o expropia medios de comunicación, limita la libertad de prensa y vulnera de forma sistemática los derechos fundamentales de su población, pierde cualquier base democrática.

Ramírez explicó que el derecho internacional prohíbe la agresión entre Estados, pero no impide que una persona sea investigada y juzgada por delitos graves de alcance transnacional. “No se juzga a Venezuela como país; se analiza la conducta de un individuo que enfrenta desde hace años acusaciones formales, investigaciones penales, alertas internacionales y señalamientos por crimen organizado y narcotráfico”, puntualizó.

Finalmente, el legislador afirmó que el derecho internacional existe para proteger a las víctimas, garantizar el acceso a la justicia y preservar el orden jurídico global, no para blindar a gobiernos autoritarios ni perpetuar la impunidad. “Como mexicano, estoy del lado de la legalidad, la democracia y los derechos humanos. La historia es clara: los regímenes autoritarios, tarde o temprano, caen”, concluyó.