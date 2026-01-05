Escándalo: Las indirectas de Nodal y Ángela Aguilar que confirmarían separación tras supuesta infidelidad.

Publimetro

Por Hugo Maldonado

El cantante publicó un mensaje que ha sido interpretado como el anuncio de su separación.

! Parece que el amor de “luna de miel” entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha llegado a un punto crítico en este arranque de 2026.

Después de meses de presumirse como la pareja perfecta e inseparable, el cantante de regional mexicano ha desatado una tormenta en redes sociales al publicar, por primera vez en mucho tiempo, una selfie en solitario que ha puesto a dudar a todos sobre la estabilidad de su matrimonio

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar terminaron?

La polémica se encendió con un mensaje críptico de Nodal en sus Instagram Stories que los expertos interpretan como el presagio del fin de un ciclo. “Qué magia la de las estrellas: algunas ya no están, pero su eco sigue llegando”, escribió el intérprete, mencionando también que se sentía “solito y, a la vez, acompañado”, lo que muchos seguidores interpretaron como una clara referencia a la soledad tras una crisis.

Pero el chisme no termina ahí. Los rumores de una posible infidelidad con Esmeralda Camacho, la violinista de su propia agrupación, suenan cada vez más fuerte en los pasillos de la farándula. Ante esto, Ángela Aguilar no se quedó de brazos cruzados y lanzó un dardo envenenado usando la letra de la canción “Euphoria” de Kendrick Lamar: “Sé que eres un maestro manipulador y también un mentiroso habitual… No digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”. ¡Vaya indirecta tan directa para el sonorense!

Aunque la pareja fue vista repartiendo juguetes en Zacatecas durante la Navidad, el silencio en Año Nuevo fue sepulcral, ya que no compartieron ni una sola postal celebrando juntos el inicio del año.

Mientras Nodal se pone poético con la luna y las estrellas que “ya no están”, la hija de Pepe Aguilar parece estar lista para soltar verdades que podrían sacudir el mundo del espectáculo. ¿Será este el eco de un matrimonio que ya se apagó?.