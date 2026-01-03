Trump: EU gobernará Venezuela hasta que se produzca una “transición pacífica”

fuente: elfinanciero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, observan después de un ataque estadounidense a Venezuela donde el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados, desde el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach.

Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de los Estados Unidos entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”, afirmó el mandatario en la rueda de prensa.

“EU no debe permitir que las potencias extranjeras nnos saquen de nuestro propio hemisferio. El dictador Maduro ha enviado adversarios, ha conseguido armas y utilizaron esas armas anoche”, añadió Trump.

Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine dijo que fue una captura “tan precisa que involucró 150 aviones, trabajando juntos en un mismo momento y lugar, con un único objetivo: entrar al centro de Caracas manteniendo la sorpresa táctica”.

“Estudiamos que hace, que come, con quién habla, cuales son sus mascotas, todo, para poder traerlo ante la justicia”, añadió en la conferencia de prensa.

Marco Rubio añadió que Trump “no vino a jugar y que es “un presidente de acción”y añadió que el mandato de Maduro no era legítimo.”

Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, es un fugitivo con una recompensa de 50 millones de dólares, y nos hemos ahorrado 50 millones de dólares. No debemos de darle a nadie la recompensa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que va a gobernar Venezuela “hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura”.

“No queremos que alguien más simplemente entre y termine con la misma situación”, dijo Trump.

“El dictador y terrorista Maduro finalmente ya no está en Venezuela. La gente es libre.

Esta mañana Venezuela es una nación más orgullosa”.Añadió que no descarta una segunda intervención de ser necesaria y que las petroleras de Estados Unidos volverán a operar en Venezuela, afirmando el negocio del petróleo en Venezuela “ha sido un fracaso durante un largo periodo de tiempo”.