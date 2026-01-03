Solidaridad y apoyo al pueblo venezolano: Mario Vázquez

El Senador del Partido Acción Nacional por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, expresó una enérgica condena al régimen de Nicolás Maduro y afirmó que, como representante del norte del país, no puede guardar silencio ante la opresión y el atropello sistemático a la democracia en Venezuela.

“Como Senador del PAN por Chihuahua, no puedo callar ante la opresión. En el norte sabemos lo que cuesta defender el voto y la libertad. Por eso mi condena es total a la narcotiranía de Nicolás Maduro, un régimen que ha expulsado a más de 8 millones de personas de su propia patria”, señaló.

El legislador subrayó que desde el Senado de la República debe alzarse la voz frente a los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos que han marcado al régimen venezolano durante años.

Desde el Senado mexicano, Mario Vázquez Robles exigió de manera clara y directa la liberación inmediata para todas y todos los presos políticos; una transición pacífica que devuelva la democracia a Venezuela y el fin del fraude electoral que en 2024 ignoró la voluntad del pueblo venezolano.

Finalmente, el senador panista reiteró que la lucha por la libertad no reconoce fronteras y que la defensa de la democracia es una causa común en todo el continente. “Desde Chihuahua y en toda América Latina levantamos la voz por los valores que nos unen: Patria, Familia y Libertad”, concluyó.