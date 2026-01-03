Estará Programa Destilichadero en seis colonias del 5 al 10 de enero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del del 5 al 10 de enero

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.*Lunes 5 de enero*

Colonia: DaleCuadrante: 46a, Hda. del Torreón, Ocampo, Vialidad CH-PContenedor: 30a y Zubirán (en el parque)*Martes 6 de enero*Colonia: SaucitoCuadrante: Jacinto Canek, Chichontepec, Itzalco, Blvd. El SaucitoContenedor: Prof. Jesús Romero y Gabby Brimmer*Miércoles 7 de enero*Colonia: U.P.Cuadrante: 38a, Perif. R. Almada, Av. CoordinadoraContenedor: Av. Coordinadora y 48a*Jueves 8 de enero

Colonia: 2 de OctubreCuadrante: Francisco Villa, Jóvenes Vanguardias, 6a, Av. PachecoContenedor: 5a y 4a*Viernes 9 de enero*Colonia: ParralCuadrante: Broadway, Miguel Barragán, Av. Zaragoza, Av. TecnológicoContenedor: Maguarichic y Pinabete*Sábado 10 de enero*Colonia: San FelipeCuadrante: Av. División del Norte, Av. Universidad, Escudero, Trasviña y RetesContenedor: Parque Norte y Estrada Bocanegra