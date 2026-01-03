Exhortan a regularizar anuncios publicitarios y evitar sanciones

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, recuerda a los dueños de anuncios publicitarios y estructuras que deben realizar la renovación anual de sus permisos, como parte del proceso de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Este procedimiento es esencial para prevenir accidentes, especialmente durante la temporada de fuertes vientos.

Es importante destacar que la renovación anual de permisos incluye la revisión de las estructuras para asegurarse de que se mantengan en condiciones seguras.

Los propietarios deben estar al tanto de que las estructuras que no cuentan con licencia son más vulnerables a presentar irregularidades que podrían comprometer la seguridad de las personas que transitan cerca de ellas, además de no contar con ninguna cobertura para resarcir los daños que puedan causar.*Recuerda:

• Realiza la renovación de tu permiso anualmente y revisa la seguridad de la estructura de tus anuncios.

• Asegúrate de que tu material de construcción esté bien resguardado en zonas seguras para evitar que sea levantado por los fuertes vientos, lo cual podría generar riesgos.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en colaboración con la Coordinación de Protección Civil Municipal, realiza operativos constantes para identificar anuncios y materiales de construcción que representen un riesgo.

En estos casos, se solicita su reparación, renovación o retiro según sea necesario.Para más información o para realizar algún trámite o denuncia, puedes comunicarte al 072, extensión 6027 o 6044, en el Departamento de Trámites y Licencias.

También puedes acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.