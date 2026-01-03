“Estamos superfelices porque ya Venezuela es libre”: venezolanos en España reaccionan al ataque de EE.UU.

CNN

Pau Mosquera

Desde la Puerta del Sol, en Madrid, miembros de la comunidad venezolana en España reaccionan a la operación militar de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades.

El Gobierno de Trump notifica a los líderes del Congreso sobre la operación contra Maduro

Zachary Cohen

La administración Trump comenzó a notificar a los líderes del Congreso y a las comisiones clave sobre la operación para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de los hechos, según informó el sábado por la mañana una fuente familiarizada con el asunto.

La justificación proporcionada por el Gobierno fue la autoridad del presidente Donald Trump en virtud del artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Esta mañana, el senador republicano Mike Lee, de Utah, publicó en redes sociales que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había dicho que la acción tenía como objetivo proteger al personal estadounidense que intentaba arrestar a Maduro y que era legal en virtud del artículo II.

En anteriores acciones militares estadounidenses, las presidencias han notificado a los líderes del Congreso antes del evento, pero el Gobierno de Trump a menudo no lo ha hecho.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo a Vanity Fair en una entrevista previa que los ataques estadounidenses en Venezuela requerirían la aprobación del Congreso.