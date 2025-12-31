Impulsa Municipio práctica de waterpolo entre jóvenes chihuahuenses

Con el objetivo de incrementar la oferta de disciplinas deportivas que la población chihuahuense pueda practicar, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, impulsó el primer torneo municipal de waterpolo.

Durante noviembre y diciembre se llevó a cabo el torneo que captó la participación de mas de 30 mujeres y hombres jóvenes, en su mayoría nuevos en la práctica de este deporte, apoyados por exjugadores y la entrenadora Bianka Nadezhna Lohr.

En este torneo municipal se definieron como mejores goleadores Tristan Rubio Martínez, Eduardo Montelongo y Daniel Chaparro entre los cinco equipos que se conformaron.

Bianka Nadezhna, señaló que buscará conformar los equipos competitivos para luego representar al Municipio y el Estado en Juegos CONADE y torneos.

La disciplina de waterpolo se juega en una piscina con el objetivo de lanzar un balón a la portería contraria combinando la natación y balonmano, es decir, no se permite tomar el balón con las dos manos a excepción del portero; los equipos se conforman por 7 jugadores en total. Y el partido se divide en cuatro cuartos de 8 minutos efectivos.

Para las personas interesadas en iniciarse en esta práctica podrán comunicarse al teléfono 072 extensión 2507 o a través de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd