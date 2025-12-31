HomeDeportesImpulsa Municipio práctica de waterpolo entre jóvenes chihuahuenses
Impulsa Municipio práctica de waterpolo entre jóvenes chihuahuenses

Con el objetivo de incrementar la oferta de disciplinas deportivas que la población chihuahuense pueda practicar, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, impulsó el primer torneo municipal de waterpolo.

Durante noviembre y diciembre se llevó a cabo el torneo que captó la participación de mas de 30 mujeres y hombres jóvenes, en su mayoría nuevos en la práctica de este deporte, apoyados por exjugadores y la entrenadora Bianka Nadezhna Lohr.

En este torneo municipal se definieron como mejores goleadores Tristan Rubio Martínez, Eduardo Montelongo y Daniel Chaparro entre los cinco equipos que se conformaron.

Bianka Nadezhna, señaló que buscará conformar los equipos competitivos para luego representar al Municipio y el Estado en Juegos CONADE y torneos.

La disciplina de waterpolo se juega en una piscina con el objetivo de lanzar un balón a la portería contraria combinando la natación y balonmano, es decir, no se permite tomar el balón con las dos manos a excepción del portero; los equipos se conforman por 7 jugadores en total. Y el partido se divide en cuatro cuartos de 8 minutos efectivos.

Para las personas interesadas en iniciarse en esta práctica podrán comunicarse al teléfono 072 extensión 2507 o a través de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd

