Despide Maru a Francisco Barrio, “su legado queda marcado en la historia de nuestro país”

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, despidió en redes sociales al político Francisco Barrio, quien falleció el 29 de diciembre de 2025 al rededor de las tres de la tarde.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal dedicó un mensaje de despedida al exgobernador, a quien reconoció por su trayectoria y aportaciones a la vida pública del estado y del país.

“Hoy lamento profundamente el fallecimiento del C.P. Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua… su trayectoria dejará huella permanente en la historia política de nuestro país”, escribió Campos en su cuenta oficial.

Semblanza de Francisco Barrio Terrazas

Francisco Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en Chihuahua, Chihuahua. Fue contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua y obtuvo una Maestría en Administración de Empresas, formación con la que inició su carrera tanto en el sector privado como en la función pública.

Su trayectoria política comenzó con su afiliación al Partido Acción Nacional (PAN) en la década de 1980, periodo en el que rápidamente se consolidó como uno de los líderes de la oposición en el estado

Barrio Terrazas fue presidente municipal de Ciudad Juárez de 1983 a 1986, cargo en el que su elección marcó una fuerte tendencia política en una región dominada por el PRI.

Tras una aspiración fallida en 1986 a la gubernatura estatal —contienda envuelta en controversias y protestas—, volvería a postularse y ganó la gubernatura de Chihuahua en 1992, convirtiéndose en el primer gobernador panista en la historia del estado, rompiendo décadas de hegemonía priista.

Entre 1992 y 1998, durante su administración estatal, impulsó políticas de modernización administrativa, fortalecimiento institucional y combate a la corrupción.

A nivel federal, su carrera también fue destacada: fue Secretario de la Función Pública (antes Contraloría y Desarrollo Administrativo) durante el gobierno de Vicente Fox, diputado federal plurinominal y posteriormente embajador de México en Canadá entre 2009 y 2013.

La trayectoria de Barrio Terrazas lo consolidó como una figura clave en la transición democrática de Chihuahua y un referente del panismo en el norte de México.

Le sobreviven su esposa, Hortensia Olivas, y sus hijas Marcela, Cecilia y Adriana Barrio Olivas.