Exhortan evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse adecuadamente

La Coordinación Municipal de Protección Civil, en conjunto con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), exhorta a la ciudadanía a prevenir enfermedades respiratorias y riesgos a la salud durante la presente temporada invernal, evitando cambios bruscos de temperatura y abrigándose de manera adecuada, especialmente en las mañanas y noches, cuando el frío se intensifica.

Ante el descenso de temperaturas que se registra en la capital, se recomienda utilizar ropa por capas, lo que permite conservar el calor corporal y adaptarse a las variaciones térmicas a lo largo del día.

Para temperaturas entre 3°C y 0°C, se sugiere el uso de dos a tres capas de ropa, gorro, abrigo que proteja del viento, guantes y calzado impermeable. En condiciones más extremas, de -1°C a -5°C, se recomienda utilizar tres o más capas, pasamontañas o gorro con bufanda, así como ropa térmica y calzado adecuado.

Asimismo, se hace un llamado especial a proteger a los grupos vulnerables, como personas adultas mayores, niñas, niños y personas con enfermedades crónicas, quienes son más propensos a complicaciones por el frío.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reitera su compromiso de seguir impulsando acciones preventivas para cuidar la salud y seguridad de las familias chihuahuenses, e invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, se recuerda a la ciudadanía comunicarse de inmediato al 9-1-1, la Línea de la Vida.