Explota pipa con gas en autopista A1 de Italia

fuente: infobae

Una pipa que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) provocó una fuerte explosión en la autopista A1, conocida como Autostrada del Sole, una de las principales arterias viales de Italia. El accidente ocurrió en el tramo entre Caianello y Capua, cerca de la zona de servicio de Teano, en la provincia de Caserta, luego de que un tráiler portavehículos impactara por alcance a la cisterna.

El choque dañó gravemente el tanque que transportaba el combustible, lo que ocasionó una fuga masiva de gas seguida de una explosión y un incendio de grandes proporciones. La columna de humo negro fue visible a varios kilómetros y la onda expansiva causó daños en dos gasolineras ubicadas a ambos lados de la autopista, Teano Este y Teano Oeste.

Equipos de bomberos (Vigili del Fuoco) acudieron de inmediato para controlar las llamas y evitar nuevas explosiones, mientras las autoridades ordenaron el cierre total del tramo afectado durante varias horas.

El tráfico fue desviado por la carretera estatal SS6 Casilina, lo que generó importantes congestiones, especialmente en vísperas de Navidad.

De acuerdo con el último balance oficial, no se reportaron muertos ni heridos de gravedad. Los conductores involucrados lograron salir de los vehículos antes de que el fuego se propagara.

Para la mañana de este 24 de diciembre, la circulación comenzó a normalizarse, aunque continúan cierres parciales en las áreas de descanso dañadas. Las autoridades italianas mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.