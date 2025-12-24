Elección judicial fue el mayor reto del INE en 2025

Por: excelsior

La organización de la primera elección del Poder Judicial mediante voto popular se convirtió en el mayor desafío que enfrentó el Instituto Nacional Electoral durante 2025.

Así lo consideraron tres consejeras electorales, quienes señalan que se trató de un proceso inédito, sin reglas claras desde el inicio, con vacíos normativos, restricciones presupuestales y una complejidad operativa que obligó al Instituto a innovar y resolver sobre la marcha.Para la consejera Dania Ravel, no hay duda de que la elección judicial marcó el año.“Sin lugar a duda, la elección del Poder Judicial fue un gran reto para el Instituto Nacional Electoral, es algo que nunca habíamos tenido”, afirmó.

Recordó que el proceso se organizó con un número inédito de candidaturas, sin un marco normativo previamente establecido y con un presupuesto insuficiente, lo que obligó al INE a dejar de realizar algunas actividades que ya formaban parte de su estándar operativo.

“Varias cosas que venía haciendo el Instituto ya no las realizó, por ejemplo, el tema de las plantillas braille para las personas con discapacidad, o el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, o el voto en prisión preventiva, por esa falta de presupuesto”, explicó Ravel.

Aun así, subrayó que, pese a la ausencia de una geografía electoral adecuada para este tipo de elección y a que los distritos judiciales no coincidían con los electorales tradicionales, el Instituto logró sacar adelante el proceso.