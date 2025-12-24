Promueve Municipio atención a la salud mental en Navidad

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a la ciudadanía a priorizar el cuidado de la salud mental durante la temporada navideña, un periodo en el que muchas personas pueden experimentar emociones como tristeza, soledad o cansancio emocional.Solicitar ayuda profesional también es una forma de autocuidado

. Por ello, el IMPAS pone a disposición de la ciudadanía la Línea de Atención en Crisis 614 194 0200, un servicio de acompañamiento emocional las 24 horas los 7 días de la semana para quienes lo necesiten, recordando que nadie tiene que enfrentar estas fechas en soledad.Durante estas fechas, factores como la presión social, los cambios en la rutina, los duelos, la distancia con seres queridos o las expectativas familiares pueden generar malestar emocional.

No sentirse bien en navidad no es un signo de debilidad, sino una experiencia válida que requiere atención y comprensión.Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener la comunicación con personas de confianza, evitar el aislamiento, expresar las emociones aunque resulte difícil y reconocer cuando se necesita apoyo. Identificar señales como la dificultad para relacionarse, el desinterés por actividades cotidianas o la sensación de no poder hablar sobre lo que se siente es clave para prevenir afectaciones mayores.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la salud integral de la población e invita a no minimizar las emociones que afectan la salud mental, ya que atenderlas a tiempo puede marcar una diferencia significativa.