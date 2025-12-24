Invita Mario Vázquez a seguir construyendo en la unidad familiar

“En Chihuahua cada familia es trabajo honesto, carácter firme y un profundo orgullo por nuestras raíces”, asegura el Senador Mario Vázquez en su mensaje que envía a la familia chihuahuense con motivo de las fiestas navideñas.

En el video subido a sus redes sociales destaca la resiliencia de nuestra gente, cuya verdadera fuerza nace en el hogar donde “aprendimos a apoyarnos, a levantarnos y a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles”.

Por esto mismo recalca que los desafíos se enfrentan con la unidad de todos los chihuahuenses, cuidándonos entre nosotros y caminando juntos sin dejar atrás a nadie. “Somos gente que no se rinde, que defiende a su familia y lo que le corresponde, y que enfrenta cada reto con esperanza y determinación”.

Deseando que la Navidad llene sus hogares de paz, alegría y momentos que nunca se olviden, invita a seguir construyendo juntos un Chihuahua más fuerte y más humano.