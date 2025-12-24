Avanza Estado en la construcción de caminos en Urique y Chínipas

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), a través de la Dirección de Infraestructura Municipal, avanza en la construcción de los caminos Guadalupe Coronado-Mesa de Moribo, en el municipio de Urique, y Guadalupe Victoria-Santa Ana, en Chínipas, mediante esfuerzos de barrenación y voladuras.

Estas acciones son fundamentales para la apertura de vías en zonas incomunicadas de alta complejidad geológica y, como parte del proceso constructivo, implicaron la intervención de más de 20 mil toneladas de roca.

Dicho material fue fragmentado mediante voladuras controladas, con la utilización de elementos explosivos y agentes detonantes de acuerdo con los protocolos técnicos y de seguridad establecidos.

Concluida esta etapa especializada, se continúa en la construcción de los caminos, que contempla secciones en balcón y la conformación de terraplenes, para permitir la habilitación de sendas de acceso funcionales para las comunidades de ambas regiones.

Gracias a estos trabajos, se avanza en las aperturas de 1 kilómetro de ambas vías, con un ancho promedio de 4 metros, en zonas de terreno duro y con pendientes pronunciadas.

Estas obras beneficiarán a más de 23 mil habitantes en los municipios de Urique y Chínipas, principalmente a las comunidades conectadas, al facilitar la entrada vehicular y con ello el traslado de personas, acceso a servicios de salud y educación, la llegada de insumos básicos y el movimiento de productos locales.

Además reducirán los tiempos de traslado y fortalecerán el desarrollo social y económico de la zona serrana.