La economía de EE.UU. crece al ritmo más rápido en dos años.

BBC

Natalie Sherman

La economía estadounidense cobró impulso durante los tres meses hasta septiembre, a medida que el gasto de los consumidores aumentó y las exportaciones aumentaron.

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anual del 4,3%, frente al 3,8% del trimestre anterior. Esta cifra superó las expectativas y marcó el mayor crecimiento en dos años.

Las cifras ofrecen una imagen más clara del estado de la economía estadounidense de cara a fin de año, después de que la recopilación de datos se hubiera retrasado debido al cierre del gobierno estadounidense.

El informe mostró que el gasto del consumidor aumentó a una tasa anual del 3,5%, en comparación con el 2,5% del trimestre anterior, a pesar de la desaceleración del mercado laboral y la frustración por la inflación.

El crecimiento este año se ha visto afectado por cambios dramáticos en las políticas comerciales y de inmigración, así como por recortes al gasto gubernamental.

Pero si bien eso ha provocado fuertes oscilaciones en algunas áreas, como las importaciones y las exportaciones, la economía subyacente ha mantenido un impulso sólido.

Los analistas dijeron que el repunte del gasto de consumo en el tercer trimestre del año fue impulsado por un mayor gasto en servicios de atención médica.

Las importaciones, que afectan el crecimiento, siguieron disminuyendo, lo que refleja la ola de impuestos a los envíos que ingresan a Estados Unidos que el presidente Donald Trump anunció esta primavera.

Mientras tanto, las exportaciones, que habían caído drásticamente, se recuperaron, aumentando un 7,4%.