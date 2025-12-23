Amplía Municipio programa Universidad de las Mujeres con apertura de carreras de Derecho y Turismo.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las mujeres interesadas en continuar su formación profesional a integrarse a la Universidad de las Mujeres, con la apertura de las licenciaturas en Turismo y Derecho, diseñadas para brindar herramientas académicas y prácticas a las alumnas ampliar que amplíen oportunidades laborales y contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad.

La Universidad de las Mujeres ofrece un modelo educativo incluyente, con acompañamiento integral y enfoque de igualdad, que facilita a las mujeres el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios universitarios.

Las interesadas pueden consultar los requisitos, fechas y proceso de inscripción a través de los canales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres o bien marca al 072 en la extensión 2620 de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

El Instituto Municipal de las Mujeres refrenda su compromiso de seguir generando oportunidades que permitan a más mujeres cumplir sus metas profesionales y construir un mejor futuro para ellas y sus familias.