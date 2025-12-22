La navidad es…lo que de lella hacemos.

Arturo Limón

Dedicado con un fraterno abrazo a mi apreciado Ramón Álvaro, Márquez Lico, hombre de sensibilidad profunda que sabe sobre la edad, el humanismo y la Navidad.

Llegamos a las fechas de cierre del año, tal cual señalaba en mi colaboración previa es sabido que para algunos estas fechas equivalen al fin de semana anual, si se recibe en algunos casos como un cierre de ciclo temporal que nos da asueto y recreo a unos en tanto a otros los sume o nos sume en el frenesí del consumo, las tareas autoimpuestas por excesivos compromisos y a otros por el obligado trabajo, así que cada cual padece o disfruta lo que se da a llamar la temporada navideña.

LA NAVIDAD, ORIGEN Y ENIGMA

Más allá de la visión personal que cada cual conceda a este tiempo cuya importancia debe ser reconocida ya que su celebración data del siglo IV de nuestra era, justo cuando se comenzó a conmemorar en principio la “natividad” de ese ser especial al que un poco más de uan cuarto de la humanidad hemos tomado como el elemento eje de nuestra fe, así seamos de credos tan diversos como las denominaciones religiosas que hoy se dan en el mundo. Empero hay para todos un elemento rector de su existencia al autonombrarse cristianos, es decir seguidores del Niño de Belén, que para ser precisos y toda vez que no hay fecha veraz consignada en la Biblia ni ninguna otra escritura conocida que declare a la noche del 24 de diciembre como la real fecha del natalicio ya que hay quien señala que esto no era posible, toda vez que en la Judea por estar en el hemisferio norte y los pastores en temporada invernal no estarían como se refiere en los relatos diversos en descampado y por el invierno sin pastos que disponer para sus animales.

Empero Es necesario ser preciso y señalar lo que señalan las crónicas que el Imperio Romano dejó como legado al mundo occidental, por decisión papal y búsqueda de conversos a la nueva fe un aporte esencial como elemento de ese legado que es la celebración de la Navidad.

“La elección del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con la Biblia, sino que fue una elección bastante consciente y explícita de usar el solsticio de invierno para simbolizar el papel de Cristo como la luz del mundo”, le explicó a BBC Mundo Diarmaid MacCulloch, profesor de historia de la Iglesia de la Universidad de Oxford.

EL REGALO DE LA NAVIDAD

Una vez puntualizados los diversos asuntos del origen de la celebración, asuntos y temas que son necesarios valorar, discutir y entender no solo porque está a la que nos referimos es una de las principales celebraciones del cristianismo religión que hoy día concita las voluntades de entre 2400 y 2500 millones de personas que en el mundo profesan esa fe estimándose como una o la más grande si no la más difundida entre la población actual en el planeta.

Papa todos quienes comparten la creencia en el Niño de Belén, el joven carpintero, y el Maestro de Maestros al cual celebramos en su natividad entre la noche del 24 de diciembre y el día 25 al cual justamente damos el nombre de Navidad por conmemorar su nacimiento FELICIDADES y digo felicidades porque en un mundo que ha hecho de esta fiesta un frenesí de consumo, el darnos un tiempo de reflexión sobre su presencia mitad humana, por proceder de una mujer y mitad divina por ser llamado El Unigénito del Padre, Enhorabuena Jesús El Cristo es el je que vertebra la vida de quiñes quieren llegar a Él quien hacen de su modelo el referente para manejar la suya, en fin algunos le llaman que es una dadiva del Padre entendido esto como un regalo, yo estimo que es un modelo de vida único e irrepetible pero da referente a quienes se asumen como sus discípulos para mejorar su propia, existencia y darle un sentido de trascendencia.

ESE ES A MÍ PARECER EL VERDADERO REGALO DE LA NAVIDAD, TENER FE QUE ÉL VINO, VIVIO ENTRE LOS HOMBRES Y MURIO CON EL PROPOSITO DE REDIMIR A LOS HIJOS DEL HOMBRE PARA SER MERECEDORES DE UN VIDA ETERNA CON ENTENDIMIENTO PORQUE DE CIERTO SE POR QUE NO SOMOS CRIATURAS DE CIRCUNSTANCIA, Y QUE NUESTRA VIDA COBRA SENTIDO CUANDO NOS ESTIMAMOS HIJOS DE DIOS.

EL PRIVILEGIO DE NO SOLO DE PASAR, SINO DE REALMENTE VIVIR LA NAVIDAD.

Sé que estos días serán para cada cual lo que haga de ello, podemos pasar nuestro tiempo en el frenesí del consumo corriendo de tienda en tienda hasta cubrir la lista de regalos, o puede ser un tiempo de reflexión e interiorización al recordar el por qué y para qué hace más de dos mil años, nuestro tiempo se dividió creando un meridiano, en el nacimiento de ese pequeño Niño de Belén que llego sin grandes ostentaciones y en la sencillez de un establo mostro que la humildad es un valor esencial en la vida de todos, así creciendo de gracia en gracia como un joven galileo y ofreciendo su vida no solo en la cruz, sino previamente con un ministerio de tres años de un ministerio que le llevo a enseñar con parábolas y tocar vidas y corazones con su obra de servicio que multiplico según cuentan los evangelios peces y panes para alimentar, que guardar silencio ante la turba que deseaba lapidar a la mujer adúltera para perdonar, así con un modelo de vida único ms mostro la senda y el camino de servir para trascender.

Y si pudiera compartir una llave maestra para disfrutar la Navidad y la vida, sería la de SERVIR. Alguien dijo que; “el que da dinero da mucho, el que da tiempo da más, pero el que da de sí mismo lo da todo.”

Démonos a nosotros mismos en el servicio a nuestros semejantes, es darnos más allá de nuestros regalos.

Este tiempo de Navidad estimo nos ayuda a la reflexión profunda sobre el sentido que damos a nuestra vida a través de entender y atender la vida del Hijo de Dios. Nuestro Maestro Jesucristo.