La teoría del loco ante López Obrador.

Por: Francisco Flores Legarda

“¡Tirano, torturas al que no sabe para que hable,

matas al que sabe para que calle!”

Jodorowsky

La “teoría del loco” sobre Andres Manuel Lopez Obrador se refiere a la percepción

inicial de que su discurso confrontacional, sus propuestas políticas poco

convencionales (como la austeridad republicana, la atención a “causas” de la

migración en Centroamérica, o proyectos insignia como el Tren Maya) y su estilo

de gobierno (diario “mañanera”) eran una locura o una amenaza para México,

pero que al final, muchos de sus seguidores lo vieron como un líder que cumplió,

transformando su percepción de “peligro” a “héroe”, especialmente al cerrar su

sexenio con apoyo.

Lopez Obrador y la teria de locos.

Discurso y Estilo: Su retórica directa, a menudo criticando a “la mafia del poder” y

al modelo neoliberal, junto con sus conferencias de prensa matutinas

(“mañaneras”), generaron controversia y la etiqueta de populista o radical.

Políticas Sociales y Económicas: Programas como “Sembrando Vida”, la

austeridad republicana, y la atención a “las causas” de la migración en lugar de la

contención (como lo exigía Donald Trump), fueron vistos por algunos como

irracionales o inviables.

Proyectos de Infraestructura: Grandes obras como el Tren Maya o el AIFA,

criticadas por su costo y viabilidad, eran vistas como caprichos que solo un “loco”

emprendería.

La Transformación: AMLO propuso el concepto de la “Cuarta Transformación” (4T)

para México, buscando un cambio profundo similar a las grandes

transformaciones históricas del país, un proyecto que algunos consideraron

descabellado, pero que él defendió como necesario para el “humanismo

mexicano”.

La Evolución de la Percepción AMLO:

Crítica Inicial: Muchos políticos y analistas (incluso algunos que luego lo apoyaron)

lo veían como un peligro por sus ideas, su pasado en la izquierda y su estilo

antisistema, incluso comparándolo con líderes radicales.

Consolidación: A medida que avanzó su gobierno, estas políticas, aunque

controversiales, comenzaron a ser vistas por una parte de la población como

exitosas para reducir la pobreza y generar beneficios sociales, solidificando su

base de apoyo.

Legado: Al finalizar su sexenio, su figura ya no era vista uniformemente como un

“loco” peligroso, sino como un líder que, a través de su disciplina y convicción,

logró implementar su visión de un país diferente, consolidando su movimiento

político (Morena).

Sobre lo señaladon, la “teoría del loco” es una narrativa sobre cómo las

estrategias políticas no convencionales y un liderazgo polarizante de AMLO fueron

inicialmente descartadas como irracionales, pero terminaron redefiniendo la

política mexicana y ganando una base leal que vio en esa “locura” un camino

hacia la transformación nacional.

Para Nixon y Trump la “locura” es una herramienta de disuasión internacional para

forzar acuerdos mediante el miedo, en el caso de AMLO, sus seguidores ven sus

acciones no como “locura”, sino como una “Cuarta Transformación” destinada a

romper con el antiguo régimen.

La locura de AMLO contamino la silla presidencial, la presidenta esta incomoda de

las señalas que recibe, lo obedece, incomoda, le da poco margen movimiento,

claro ejemplo de esto los enfrentamientos que se dan entre lideras en las cámaras

Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia en donde entiende hacia donde

van las señales de López Obrador y la presidenta.

Esto es evidente, los cambios repentinos sobre decisiones que se exponen en la

mañaneras, con mensajes que cambian continuamente. La dirigente de Morena

esta perdida, ya no entiende a quien obedecer sus huestes, hacen lo que les de su

gana, no obedecen la señales que les manda a los miembros de su partido, seria

mejor que desaparezcan a Morena y dejen que el rey del acordeón tenga un

margen amplio para tomar las decisiones con plena libertad en México.

López Obrador: “Solo yo puedo arreglar todo”

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

Instagram profesorf