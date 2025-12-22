México libera agua de presas para pagar deuda hídrica a EE.UU.

Publimetro

El Cuchillo aportará 100 millones de m³, la federación aseguró que el abasto para consumo humano y agrícola está garantizado.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró que la entrega de agua a Estados Unidos se realiza en estricto apego al Tratado de Aguas de 1944, sin afectar el abasto para consumo humano ni las actividades agrícolas en el país, y confirmó que ya se ejecutan acciones operativas para cumplir con los compromisos del ciclo vigente.

En este contexto, el municipio de General Bravo, Nuevo León, alertó a la población sobre la apertura de una compuerta para el desfogue de un embalse, con el objetivo de liberar agua destinada al pago de la deuda hídrica que México mantiene con Estados Unidos. La autoridad municipal llamó a extremar precauciones ante posibles incrementos en los niveles de cuerpos de agua cercanos.

De acuerdo con la información oficial, la presa El Cuchillo, ubicada en Nuevo León, cederá al menos 11 por ciento del volumen que almacenaba, como parte de este proceso. En total, 100 millones de metros cúbicos de agua —de un almacenamiento aproximado de 923 millones de metros cúbicos— serán transferidos a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas.

México cumple el Tratado de Aguas

Este movimiento permitirá que la presa Marte R. Gómez reponga el volumen que desfoga al Río Bravo, cuyas aguas fluyen hacia el estado de Texas, en cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en el tratado binacional.

El Gobierno federal recordó que el Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe aportar agua a Estados Unidos a partir de seis afluentes del Río Bravo, bajo un esquema de ciclos de cinco años, lo que permite ajustes en caso de sequías extraordinarias, como las registradas en la cuenca durante el periodo 2020-2025.

Asimismo, se informó que el Gobierno de México acordó con la administración del presidente Donald Trump el envío adicional de 249 millones de metros cúbicos de agua a Texas antes del próximo 31 de enero, volumen que será entregado con base en la disponibilidad hídrica y la capacidad de infraestructura, sin rebasar lo estipulado en el tratado.

Paralelamente, la federación impulsa acciones de tecnificación y modernización de distritos de riego en Tamaulipas y Chihuahua, con el objetivo de optimizar el uso del agua, garantizar el suministro para la población fronteriza y proteger la actividad agrícola.

Las autoridades reiteraron que México continuará el diálogo con Estados Unidos para definir un plan de entregas consensuado para el actual ciclo, el cual deberá quedar establecido a más tardar el 31 de enero de 2026, a fin de asegurar una gestión hídrica equitativa y conforme al marco legal vigente.