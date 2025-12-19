Llevará DIF Municipal cenas navideñas a familias de zonas vulnerables en nochebuena.

Se hará un recorrido especial para llevar la alegría de la Navidad mediante dulces, chamarras, cobijas, cobijas y juguetes.

El Gobierno Municipal, a través de DIF, informa que este próximo 24 de diciembre se llevará a cabo un recorrido especial por más de 22 colonias de la ciudad, con el objetivo de compartir las ya tradicionales cenas navideñas con familias de zonas prioritarias.

Durante esta jornada, el equipo del DIF Municipal también entregará dulces, chamarras, cobijas y juguetes, principalmente para las niñas y los niños de cada hogar, como parte de una acción solidaria que busca acompañar a quienes más lo necesitan en estas fechas significativas.

Las visitas se realizarán en zonas vulnerables de la ciudad, priorizando a las familias que enfrentan mayores necesidades, con la finalidad de que puedan disfrutar de una Navidad más cálida y acompañada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana a la ciudadanía, fortaleciendo el apoyo social y promoviendo valores de solidaridad y unión entre las familias del municipio.