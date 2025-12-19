Acerca Municipio servicios gratuitos para animales de compañía en colonia Cerro de la Cruz.

Fueron servicios sin costo para cuidar la salud de perritos y gatitos.

Con el propósito de apoyar directamente a las familias y facilitar el cuidado responsable de sus animales de compañía, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, llevó una jornada gratuita de vacunación, desparasitación y registro a la colonia Cerro de la Cruz, acercando servicios esenciales sin costo.

Durante la jornada, vecinas y vecinos acudieron con sus perritos y gatitos para proteger su salud, evitando traslados largos y gastos que muchas veces representan una carga para la economía familiar. La atención cercana permitió que más personas cumplieran con cuidados básicos que fortalecen la protección animal y la salud comunitaria.

En esta actividad se brindaron 667 servicios gratuitos, entre ellos 205 vacunas antirrábicas, 231 registros municipales y 231 desparasitaciones, además de 231 cartillas entregadas para dar seguimiento a la salud de cada animalito.

De manera particular, durante esta jornada se observó una alta participación de cachorros, lo que refleja un paso importante hacia una cultura de cuidado temprano, donde las y los cuidadores atienden la salud de sus animales desde sus primeras etapas de vida.

Este trabajo con las familias se complementa con acciones permanentes de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, que promueve la esterilización como una medida preventiva e invita a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la responsabilidad de cuidar a un animal de compañía, así como a optar por la adopción responsable. Toda esta información se comparte a través de las redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok, donde se publican los animales en adopción, las próximas jornadas y los puntos donde estará brindando servicio el Esterimóvil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acompañar a las familias de Chihuahua Capital, llevando atención cercana, preventiva y sin costo a las colonias, y fortaleciendo la protección animal como parte del cuidado comunitario.