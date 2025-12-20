No es la trama de una serie: Un italiano se disfraza de su madre muerta para cobrar su pensión.

24 HORAS

por Antonio Espinosa

No es la trama de una serie de televisión, un hombre en Italia se disfrzó de su madre difunta para cobrar su pensión; más adelante lo arrestaron y le descubrieron más delitos.

Según una nota de la CNN, el sujeto de 57 años suplantó a la señora para cobrar una pensión que expiró el año pasado y para poder renovar el documento, se caracterizó con la ropa y maquillaje de su madre.

Una vez ingresando al lugar para la modernización del documento, las autoridades percataron que algo no estaba en orden, por lo que inspeccionaron a la persona y descubrieron que estaba cometiendo el fraude.

Asimismo, llamaron a la policía local para realizar el arresto por suplantación de identidad; sin revelar el nombre del acusado, dieron con la conclusión que intentó suplantar a la señora Graziella Dall’Oglio quien falleció a la edad de 82 años en 2022 en la ciudad de Borgo Virgilio ubicada al norte de Italia.

Por si fuera poco, al sujeto se le descubrieron más delitos, entre ellos, el de la conservación de un cadáver que resultó ser el de su madre; para evitar su putrefacción, el hombre le extrajo líquidos al cuerpo con una jeringa.

El hombre en cuestión, trabajaba como enfermero y al encontrarse desempleado, decidió recurrir al delito de falsificación de documentos.

Finalmente, las autoridades locales informaron que el hombre permanecerá en la cárcel local para realizarle las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.