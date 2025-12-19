Abrirá Universidad Politécnica laboratorio de prototipado de dispositivos biomédicos y refacciones industriales.

La Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) anunció la apertura de un laboratorio de prototipado y manufactura aditiva en materiales plásticos y metálicos, orientado en el desarrollo de dispositivos para personas con discapacidad y refacciones industriales.

En dicho espacio se fabricarán prótesis personalizadas y adaptadores para personas con discapacidad, así como refacciones industriales. Además se ofrecerán servicios de diagnóstico y modelado digital.

En este proyecto se contempla una inversión de 3 millones de pesos, de los cuales, el 50 por ciento será aportado por el Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI) y el resto por la institución.

El rector de la institución, Cristopher James Barousse, informó que contará con equipamiento de alta especialización, como impresoras industriales 3D (FDM, SLA, SLS y DMLS), escáneres 3D de alta resolución y estaciones de diseño CAD/CAM.

Además dispondrá de bancos de pruebas automotrices, módulos de simulación, gateways de cómputo perimetral y sistemas de trazabilidad blockchain, integrados bajo una arquitectura digital alineada con los principios de la Industria 4.0.

Barousse agradeció el apoyo que el Gobierno del Estado, realiza a través del Instituto de Innovación y Competitividad a las universidades, para la adquisición de equipos de alta tecnología.

La inversión está orientada en fortalecer la formación dual, la empleabilidad técnica y la transferencia tecnológica hacia talleres y clústeres automotrices de la región.

La directora de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Mecánica Automotriz, Tamara Isaí Peinado Alvídrez, explicó que el proyecto permitirá además contar con tecnología para el mantenimiento y reparación de drones, con enfoque en diagnóstico predictivo, sensores embebidos y computación perimetral.

Esta infraestructura, añadió, impactará directamente a más de 1,500 beneficiarios, entre estudiantes, docentes, investigadores, técnicos, Pymes y organismos públicos que requieren soluciones innovadoras para mantenimiento, diseño de producto e innovación de procesos.

Dio a conocer que el responsable técnico del proyecto es el docente Avner Kalid Para Benítez, quien, mediante programas de capacitación, desarrollo de proyectos colaborativos, generación de propiedad intelectual y prestación de servicios, consolidará este laboratorio como un nodo de innovación, vinculación universidad–industria y formación de talento técnico avanzado para el estado.