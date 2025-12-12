Mejora Gobierno estatal infraestructura educativa en la Sierra Tarahumara con el programa “Juntos Construimos”.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa (Ichife) entregó más de 900 unidades de material y equipamiento para 40 escuelas de la Sierra Tarahumara, como parte del programa “Juntos Construimos”.

El evento se desarrolló en Bocoyna y fue encabezado por el director del Ichife, Luis Iván Ortega, quien destacó la importancia de continuar con el fortalecimiento de las escuelas de la región.

Las autoridades estatales, alcaldes, recaudadores de rentas y maestros presentes, acompañaron a los estudiantes, que son los principales beneficiarios y protagonistas de esta iniciativa.

“Juntos Construimos” tiene como fin el fortalecer los espacios educativos en cada rincón de Chihuahua, mediante la entrega de mobiliario, pintura, pizarrones, sillas y diversos insumos.

Además busca garantizar que los estudiantes cuenten con ambientes dignos y adecuados para su formación académica.

En la jornada participaron representantes de los municipios de Bocoyna, Batopilas, Chínipas, Guazapares, Maguarachi, Moris, Ocampo, Urique y Uruachi.