Entregan Premio Chihuahua Emprende 2025.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), entregó el Premio Chihuahua Emprende 2025 en reconocimiento a quienes impulsan diariamente el desarrollo económico de la entidad.

En esta edición se registraron 221 proyectos, reflejo del dinamismo y la creatividad del ecosistema emprendedor.

Los proyectos galardonados destacaron por su solidez, creatividad e innovación fueron los siguientes:

• Impacto Social: “Thermisilk” de María Palacios y “Banco de Medicamentos” de Alejandro Pineda

• Emprendimiento Sostenible: “Riego 360” de Alejandro Morales y “Wheeled Chair” de Alberto Carlos

• Emprendimiento Tradicional: “Tewí Skincare” de Angélica Castillo y “Little Picassos” de Karla De La Cruz

• Emprendimiento Visionario: “Green Matter” de Germán Ayala y “Platsage” de Yamil Elías

• Mujer Emprendedora: “Pets Medical Bus” de Claudia Orta y “Queridx Yo” de Anne Bourgeois

El subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Jesús García López, resaltó la importancia de reconocer y premiar a los emprendedores destacados del estado por su esfuerzo, innovación y compromiso.

“Ustedes representan el motor de la innovación, la generación de empleo y sobre todo el desarrollo para nuestro estado de Chihuahua”, manifestó.

En el evento participaron los presidentes del Consejo para el Fomento al Emprendimiento del Estado de Chihuahua, así como integrantes de la Red Emprende Chihuahua.

También estuvieron presentes José Benavides Castro, rector de la Universidad La Salle Chihuahua; Jesús Guillermo Quintana Chávez, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; y Ana Liliana Bailón, ganadora del Premio Chihuahua Emprende 2024.